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В Госдуме предложили выдавать QR-коды невакцинированным людям, имеющим антитела к коронавирусу
Эти люди имеют антитела к коронавирусу, но при этом они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.

В России предложили создать дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, но при этом они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. Такое заявление сделал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, сообщили РИА Новости.

Соответствующее обращение он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

«Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», — говорится в обращении.

По его словам, в стране существует проблема, когда человек не получает QR-кода, хотя имеет антитела к коронавирусу. С появлением этой меры также получится решить проблему с выдачей QR-кодов тем людям, которые привились иностранными вакцинами.

Ранее федеральный оперштаб с коронавирусом сообщил о разработке двух законопроектов. Они предусматривают введение QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Мера будет действовать до июня 2022 года.