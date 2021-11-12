В Госдуме предложили выдавать QR-коды невакцинированным людям, имеющим антитела к коронавирусу

Эти люди имеют антитела к коронавирусу, но при этом они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.

В России предложили создать дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, но при этом они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. Такое заявление сделал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, сообщили РИА Новости .

Соответствующее обращение он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

«Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», — говорится в обращении.

По его словам, в стране существует проблема, когда человек не получает QR-кода, хотя имеет антитела к коронавирусу. С появлением этой меры также получится решить проблему с выдачей QR-кодов тем людям, которые привились иностранными вакцинами.

Ранее федеральный оперштаб с коронавирусом сообщил о разработке двух законопроектов. Они предусматривают введение QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Мера будет действовать до июня 2022 года.