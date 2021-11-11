Федеральный оперштаб подтвердил разработку законопроектов о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах

Ранее РБК со ссылкой на собственный источник сообщил, что в правительстве разрабатывают два законопроекта о введении QR-кодов в поездах, самолетах и общественных местах.