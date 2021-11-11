Федеральный оперштаб подтвердил разработку законопроектов о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах
Ранее РБК со ссылкой на собственный источник сообщил, что в правительстве разрабатывают два законопроекта о введении QR-кодов в поездах, самолетах и общественных местах.
Федеральный оперштаб подтвердил разработку законопроектов о введении QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Об этом сообщили
Ранее РБК со ссылкой на собственный источник сообщил, что в правительстве разрабатывают два законопроекта о введении QR-кодов в поездах, самолетах и общественных местах. По данным агентства, эта мера будет действовать до июня 2022 года.
«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты», — рассказали представители оперштаба.
О внесении законопроектов в Госдуму сообщат дополнительно.