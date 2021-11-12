В Госдуме предложили провести пенсионную реформу

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил изменить механизм начисления негосударственной части пенсии.

В Госдуме предложили провести пенсионную реформу. Об это пишет РИА Новости.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил изменить механизм начисления негосударственной части пенсии.

Он отметил, что предложения по негосударственным пенсиям должны носить добровольных характер, но россияне не делают отчисления из-за недоверия к системе.

Нилов предложил вывести накопительную часть пенсии из системы обязательного пенсионного страхования и перестать ее замораживать. Также, по его словам, надо создать для россиян комфортные условия для добровольного зарабатывания негосударственной пенсии.

Ранее в пенсионным фонде назвали условия, при которых прекратится выплата пенсий гражданам.