\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
Сбт, 13
Вск, 14
ЦБ USD 71.81 0.61 13/11
ЦБ EUR 82.22 0.56 13/11
Нал. USD 72.00 / 73.00 18:12
Нал. EUR 82.50 / 83.10 18:12
Новости
Публикации
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
4 часа назад
267
Семилетний рязанец не пошел в сентябре в школу из-за запоя отца
О проблеме рассказали соседи семьи бывшего индивидуальн...
9 часов назад
3 570
«СМ-Клиника» — детям
Клиника на улице Васильевской, строение 3 по праву счит...
9 ноября 17:01
2 154
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
4
11 955
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили провести пенсионную реформу
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил изменить механизм начисления негосударственной части пенсии.

В Госдуме предложили провести пенсионную реформу. Об это пишет РИА Новости.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил изменить механизм начисления негосударственной части пенсии.

Он отметил, что предложения по негосударственным пенсиям должны носить добровольных характер, но россияне не делают отчисления из-за недоверия к системе.

Нилов предложил вывести накопительную часть пенсии из системы обязательного пенсионного страхования и перестать ее замораживать. Также, по его словам, надо создать для россиян комфортные условия для добровольного зарабатывания негосударственной пенсии.

Ранее в пенсионным фонде назвали условия, при которых прекратится выплата пенсий гражданам.