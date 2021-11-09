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В Госдуме прокомментировали причины лишения россиян пенсии
В ПФР отметили, что пенсии могут прекратить выплачивать по четырем причинам.

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условия, при которых прекратится выплата пенсий гражданам. Причины лишения пенсии прокомментировала депутат Госдумы Светлана Бассараб, сообщил телеканал «Дума ТВ».

В ПФР отметили, что пенсии могут прекратить выплачивать по четырем причинам: если россиянин не получает сумму в течение полугода и не прошел процедуру по инвалидности, если закончился срок действия вида на жительства, а также если гражданин достиг совершеннолетия, прекращается выплата пенсии по потере кормильца.

Светлана Бессараб отметила, что чаще всего приостанавливают выплаты из-за проблем со справками об обучении. По ее словам, выплаты возобновляются в краткие сроки после устранения препятствий для получения. Она назвала случаи приостановки выплат частными, а не систематическими.

Бессараб отметила, что ПФР может лишить пенсии только временно.

«Когда препятствие для получения пенсии устранено, выплаты возобновляются в кратчайшие сроки», — сказала депутат.