Меры о QR-кодах не коснутся детей и подростков

Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Меры о QR-кодах не коснутся детей и подростков. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Ее слова привели РИА Новости .

По ее словам, в России не принято решение о вакцинации детского населения. Мера коснется только людей старше 18 лет.

«Закон никоим образом не затрагивает детей и подростков. Вы знаете, что в Российской Федерации пока не принято решение о вакцинации детского населения, вакцинация начинается с 18 лет. И поэтому все регулирование, которое здесь отражено, направлено на граждан старше 18 лет», — сказала Голикова.

Ранее в правительстве разработали два законопроекта о введении QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах.