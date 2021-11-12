Меры о QR-кодах не коснутся детей и подростков
Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Меры о QR-кодах не коснутся детей и подростков. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Ее слова привели
По ее словам, в России не принято решение о вакцинации детского населения. Мера коснется только людей старше 18 лет.
«Закон никоим образом не затрагивает детей и подростков. Вы знаете, что в
Ранее в правительстве разработали два законопроекта о введении QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах.