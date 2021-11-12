Купивших поддельные сертификаты о вакцинации россиян призвали явиться с повинной

Ранее в сети появились данные более полумиллиона покупателей фальшивых сертификатов о вакцинации.

Россиян, купивших поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19, призвали явиться с повинной. Об этом сообщил основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян. Его слова привели РИА Новости .

«Тем, кто действительно покупал фальшивые сертификаты, стоит вакцинироваться и написать явку с повинной. Остальным — запастись терпением и проконсультироваться с адвокатом», — сказал Оганесян.

Он сообщил, что есть большая доля вероятности, что им будут звонить мошенники и сообщать о возбуждении дел в связи с подделкой сертификата. Оганесян также предупредил, что это не освободит их от проверки настоящих оперуполномоченных.

Эксперт подчеркнул, что достоверность утечки на данный момент не удалось установить — система мониторинга даркнета сервиса DLBI появления базы в продаже не зафиксировала, она сразу появилась в телеграм-каналах. Установить реальное положение дел можно только «в рамках следственных мероприятий с участием фигурантов утечки», есть признаки того, что база является скам-продуктом.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в сети появились данные более полумиллиона покупателей фальшивых сертификатов о вакцинации. Пользователям предлагают купить базу, в которой указаны паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информация о дате получения «сертификата».