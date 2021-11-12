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В сети продают данные 500 тысяч покупателей фальшивых сертификатов о вакцинации
Это паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информация о дате получения «сертификата».

В сети продают данные 500 тысяч покупателей фальшивых сертификатов о вакцинации. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщила газета «Коммерсантъ».

Данные продают на просторах даркнета. Это паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информация о дате получения «сертификата». Уточняется, что в настоящее время в базе имеются только сведения о жителях Москвы и Московской области, которые купили поддельные справки о вакцинации и сдачи ПЦР-теста.

«На теневых интернет-ресурсах выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР. В базах содержатся персональная информация более 500 тысяч человек, пока только из Московского региона», — говорится в материале.

Продавец оценил стоимость такой базы в 120 долларов — около 8,5 тысяч рублей. Информация состоит из одной тысячи строк.

В издании отметили, что уголовная ответственность грозит не только создателям нелегальных сервисов по продаже сертификатов, но и тем, кто в этой базе есть.