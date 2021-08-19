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«АвтоВАЗ» приостановит на неделю производство из-за дефицита электроники
Приостановка производства на заводе в Тольятти произойдет с 23 августа.

«АвтоВАЗ» приостановит на неделю производство из-за дефицита электроники. Об этом говорится в сообщении компании, пишут РИА Новости.

Приостановка производства на заводе в Тольятти произойдет с 23 августа. Отмечается, что на этом заводе выпускаются автомобили Lada Granta, Xray, Largus и Niva, а также модели Renault Logan.

Изменить график производства компания вынуждена из-за продолжительной нехватки поставок электронных компонентов Bosch.

«АвтоВАЗ» вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели… График работы на неделю, начинающуюся 30 августа, будет составлен в начале следующей недели", — отмечается в сообщении.

Работников в три дня простоя отправят в отпуск, перенесенные с декабря, а все остальные дни оплатят в размере ⅔ от средней заработной платы.

Остальные заводы продолжат работать в нормальном режиме.

Завод в Тольятти уже приостанавливал выпуск ряда моделей из-за подобной ситуации. Это уже шестой раз.