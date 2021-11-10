В рязанских вузах прокомментировали ввод QR-кодов для студентов

Ранее сообщалось о том, что в радиоуниверситете не планируют в ближайшее время вводить QR-коды для учащихся по основным образовательным программам очного обучения.

В рязанских вузах РЗН. инфо рассказали о том планируется ли вводить в ближайшее время QR-коды для студентов.

В РГУ имени Есенина пояснили, что пока руководство университета не рассматривает возможность введения QR-кодов для учащихся. «Студенты находятся на дистанционном обучении и не посещают здание вуза до особого распоряжения», — отметили в РГУ.

В РязГМУ рассказали, что не планируют вводить систему QR-кодов для студентов.

В Рязанском политехническом институте сообщили, что пропуск учащихся по QR-кодам будет рассматриваться в зависимости от решения губернатора Николая Любимова. В пресс-службе учреждения добавили, что пока некоторые студенты находятся на дистанционном обучении, а часть ходит на занятия.

В Рязанском агротехнологическом университете также подтвердили, что система пропусков студентов по QR-кодам не введена. «Неизвестно будет ли она в будущем. Но пока никакой информации об этом нет», — добавили там.

Напомним, что в рязанском радиоуниверситете рассказали, что не планируют в ближайшее время вводить QR-коды для учащихся по основным образовательным программам очного обучения.