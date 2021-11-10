В Рязанском радиоуниверситете не планируют вводить QR-коды для студентов

В РГРТУ рассказали, что не планируют в ближайшее время вводить QR-коды для учащихся по основным образовательным программам очного обучения.

В Рязанском радиоуниверситете не планируют вводить QR-коды для студентов. Об этом сообщили в группе университета «ВКонтакте».

В РГРТУ рассказали, что не планируют в ближайшее время вводить QR-коды для учащихся по основным образовательным программам очного обучения.

В вузе отметили, что система проверки QR-кодов планируется только для обучающихся по дополнительным образовательным программам подготовки лейтенантов и солдат запаса.

Также наличие прививки от коронавируса будут проверять у кадровых офицеров в военно-учебном центре университета.