В Рязанском радиоуниверситете не планируют вводить QR-коды для студентов
В РГРТУ рассказали, что не планируют в ближайшее время вводить QR-коды для учащихся по основным образовательным программам очного обучения.
В Рязанском радиоуниверситете не планируют вводить QR-коды для студентов. Об этом
В РГРТУ рассказали, что не планируют в ближайшее время вводить QR-коды для учащихся по основным образовательным программам очного обучения.
В вузе отметили, что система проверки QR-кодов планируется только для обучающихся по дополнительным образовательным программам подготовки лейтенантов и солдат запаса.
Также наличие прививки от коронавируса будут проверять у кадровых офицеров в военно-учебном центре университета.