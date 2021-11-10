В Кремле прокомментировали предложение обязательной вакцинации от COVID-19

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на федеральном уровне решений о введении обязательной вакцинации не принималось.

В Кремле прокомментировали предложение обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на федеральном уровне решений о введении обязательной вакцинации от коронавируса в России не принималось.

Ранее сообщалось, что директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал ввести в России обязательную вакцинацию от коронавируса.