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Гинцбург призвал ввести в России обязательную вакцинацию от коронавируса
Он заявил, что вакцину нужно ввести в национальный календарь прививок, а вакцинация должна быть обязательной.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V» Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию от коронавируса в России необходимо сделать обязательной. Об этом он сообщил в интервью с «Российской газетой».

Он заявил, что вакцину нужно ввести в национальный календарь прививок, а вакцинация должна быть обязательной.

«Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям», — отметил Гинцбург.

Он отметил, что в обществе нужно воспитать норму, что быть вакцинированным — значит быть гражданином того общества, в котором живешь. Специалист добавил, что невакцинированные наносят вред себе, близким и окружающим.

По его словам, пандемия пойдет на спад после того, как привьются 70-75% населения.