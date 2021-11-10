Гинцбург призвал ввести в России обязательную вакцинацию от коронавируса

Он заявил, что вакцину нужно ввести в национальный календарь прививок, а вакцинация должна быть обязательной.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи , разработчик вакцины «Спутник V» Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию от коронавируса в России необходимо сделать обязательной. Об этом он сообщил в интервью с « Российской газетой ».

Он заявил, что вакцину нужно ввести в национальный календарь прививок, а вакцинация должна быть обязательной.

«Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям», — отметил Гинцбург.

Он отметил, что в обществе нужно воспитать норму, что быть вакцинированным — значит быть гражданином того общества, в котором живешь. Специалист добавил, что невакцинированные наносят вред себе, близким и окружающим.

По его словам, пандемия пойдет на спад после того, как привьются 70-75% населения.