Следователи проверят информацию о забытом на прогулке ребенке в рязанском детсаду

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи проверят информацию о ребенке, которого забыли на прогулке в рязанском детсаду. В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили , что Московский межрайонный следственный отдел Рязани организовал доследственную проверку информации о ребенке, которого на прогулке забыли сотрудники детского сада.

«В ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц дошкольного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в рязанском детском саду № 146 одного из воспитанников забыли на улице после прогулки. В полиции проверят информацию об инциденте.

О произошедшем рассказала мать ребенка.