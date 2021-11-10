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Следователи проверят информацию о забытом на прогулке ребенке в рязанском детсаду
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи проверят информацию о ребенке, которого забыли на прогулке в рязанском детсаду. В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что Московский межрайонный следственный отдел Рязани организовал доследственную проверку информации о ребенке, которого на прогулке забыли сотрудники детского сада.

«В ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц дошкольного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в рязанском детском саду № 146 одного из воспитанников забыли на улице после прогулки. В полиции проверят информацию об инциденте.

О произошедшем рассказала мать ребенка.