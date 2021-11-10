Мать ребенка, забытого на прогулке в рязанском детсаду, прокомментировала произошедшее

Женщина поблагодарила за бдительность автора поста, заявившего о том, что ребенок потерялся. По ее словам, все произошло за минуту.

Мать ребенка, которого забыли на прогулке в рязанском детсаду, прокомментировала произошедшее. Комментарий она опубликовала в соцсети.

Женщина поблагодарила за бдительность автора поста, заявившего о том, что ребенок потерялся. По ее словам, все произошло за минуту.

«Я сотрудник данного детского сада. Это мой ребенок стоял у двери детского сада. Перед ребенком закрылась дверь, пока я заводила детей в группу», — объяснила рязанка.

Она отметила, что завела воспитанников группы в раздевалку, а в это время завели ее ребенка.

Женщина поблагодарила неравнодушных за реакцию.

Напомним, инцидент произошел в детсаду № 146. Информацию проверят полиция и следователи.