Глава Минздрава призвал привлекать к уголовной ответственности врачей-антипрививочников

Михаил Мурашко назвал некорректным выступление врачей против вакцинации от коронавируса.

Глава Минздрава призвал привлекать к уголовной ответственности врачей-антипрививочников. Об этом пишет «Интерфакс».

На заседании комитета Госдумы по охране здоровья министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал некорректным выступление врачей против вакцинации от коронавируса. Он призвал привлекать таких специалистов к уголовной ответственности.

«Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники- „антиваксеры“ заболели», — отметил он.

Мурашко добавил, что не призывает к резким движениям, но подчеркивает, что медики в этой ситуации должны быть более продвинутыми.

ранее сообщалось, что Мурашко призвал вакцинироваться беременных.