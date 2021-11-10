Глава Минздрава призвал привлекать к уголовной ответственности врачей-антипрививочников. Об этом
На заседании комитета Госдумы по охране здоровья министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал некорректным выступление врачей против вакцинации от коронавируса. Он призвал привлекать таких специалистов к уголовной ответственности.
«Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники- „антиваксеры“ заболели», — отметил он.
Мурашко добавил, что не призывает к резким движениям, но подчеркивает, что медики в этой ситуации должны быть более продвинутыми.
ранее сообщалось, что Мурашко призвал вакцинироваться беременных.