В Рязани прошли рейды в супермаркетах

В Рязани специалисты совместно с сотрудниками правоохранительных органов проверили магазины Советского района, в том числе «Дикси» и «Магнит».

В понедельник, 1 ноября, в супермаркетах района и области прошли рейды по контролю за санитарными требованиями. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В Рязани специалисты совместно с сотрудниками правоохранительных органов проверили магазины Советского района, в том числе «Дикси» и «Магнит». Внимание уделили масочному режиму и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Рейды организовали во всех муниципальных образованиях. Проверки продолжатся.

Ранее в Рязани проверили торговые центры.