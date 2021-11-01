В рязанских торговых центрах прошли рейды

С 30 октября по 7 ноября в рязанские торговые центры можно зайти при наличии QR-кода после вакцинации, сертификата заболевании, перенесенном не ранее шести месяцев назад, или отрицательного ПЦР-теста.

В Рязани сотрудники управления экономики и цифрового развития горадминистрации провели рейды по торговым рядам на площади Ленина и в ТРЦ «Малина». Об этом сообщил сайт мэрии.

Отмечается, что на объектах размещены стенды с информацией по выполнению требований, санитайзеры, все нормы соблюдаются. В торговых центрах проверяют QR-коды и сертификаты у посетителей.

Рейды продолжатся.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в рязанские торговые центры можно зайти при наличии QR-кода после вакцинации, сертификата заболевании, перенесенном не ранее шести месяцев назад, или отрицательного ПЦР-теста.