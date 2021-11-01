В Рязани 90 процентов заболевших коронавирусом не вакцинировались

По словам пациентов «красной зоны» ОКБ, они пожалели, что не сделали прививку.

В Рязани 90 процентов заболевших коронавирусом не вакцинировались. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

По данным регионального оперштаба, число коронавирусных больных заметно выросло, а количество госпитализированных приблизилось к тысяче.

В ковидный госпиталь ОКБ привозят тяжело больных из районов, так как в «красных зонах» нет кислородных коек.

По словам пациентов «красной зоны» ОКБ, они пожалели, что не сделали прививку.

Главный врач областной клинической больницы Андрей Карпунин рассказал, что в больнице были случаи, когда погибала вся семья невакцинированных пациентов.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом в Рязанской области превысило 48 тысяч человек.