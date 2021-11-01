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Число заболевших коронавирусом в Рязанской области превысило 48 тысяч
В Рязанской области за сутки зафиксировали еще 241 случай заражения коронавирусом. Всего число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 48 205.

В Рязанской области за сутки зафиксировали еще 241 случай заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 48 205. За сутки выздоровели 20 человек, всего с начала пандемии — 42 668. За сутки в Рязанской области скончались 13 человек, всего — 1 423.

За сутки в России зафиксировали 40 402 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии число заболеваний достигло 8 554 192.

За сутки в стране выздоровели 23 187 человек, всего — 7 381 726. За сутки скончались 1 155 человек, всего с начала пандемии — 239 693.