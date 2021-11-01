В Набережных Челнах умер хозяин квартиры, в которой взорвался газ

По версии следователей, взрыв произошел из-за самовольного подключения квартиры пенсионера к газовой трубе.

В Набережных Челнах умер хозяин квартиры, в которой взорвался газ. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя минздрава Татарстана.

70-летний мужчина скончался в клинической больнице, куда его доставили с 85 процентами ожогов тела и многочисленными травмами.

По версии следователей, взрыв произошел из-за самовольного подключения квартиры пенсионера к газовой трубе. Он жил один, выпивал и состоял на учете у нарколога. В 2010 году мужчина отказался от услуг газоснабжения, на газопровод установили металлическую заглушку.

Уголовное дело возбудили по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Напомним, взрыв в пятиэтажном дома произошел 25 октября. От взрыва пострадали четыре человека, в том числе двое детей — 11 и 17 лет. Позже пострадавшая 22-летняя девушка умерла в больнице.