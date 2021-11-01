\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 01
13°
Втр, 02
Срд, 03
ЦБ USD 71.09 0.57 02/11
ЦБ EUR 82.17 -0.12 02/11
Нал. USD 70.40 / 71.40 16:10
Нал. EUR 81.82 / 82.50 12:19
Новости
Публикации
В Рязани выбрали лауреатов главной театральной премии года
31 октября в Рязанском театре драмы наградили победител...
1 час назад
251
Как прошел первый день проверки QR-кодов в Рязани
В Рязанской области с 30 октября ужесточили коронавирус...
30 октября 2021 21:20
7 929
Рязанцам предложили купить стройматериалы и оставить их на хранение пр...
Такую возможность представляет группа компаний BRAER и ...
29 октября 16:43
2 891
Жизнь после взрыва: траур в поселке Лесной
Утром 22 октября в поселке в поселке Лесной Шиловского...
29 октября 14:36
7 544
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Набережных Челнах умер хозяин квартиры, в которой взорвался газ
По версии следователей, взрыв произошел из-за самовольного подключения квартиры пенсионера к газовой трубе.

В Набережных Челнах умер хозяин квартиры, в которой взорвался газ. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя минздрава Татарстана.

70-летний мужчина скончался в клинической больнице, куда его доставили с 85 процентами ожогов тела и многочисленными травмами.

По версии следователей, взрыв произошел из-за самовольного подключения квартиры пенсионера к газовой трубе. Он жил один, выпивал и состоял на учете у нарколога. В 2010 году мужчина отказался от услуг газоснабжения, на газопровод установили металлическую заглушку.

Уголовное дело возбудили по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Напомним, взрыв в пятиэтажном дома произошел 25 октября. От взрыва пострадали четыре человека, в том числе двое детей — 11 и 17 лет. Позже пострадавшая 22-летняя девушка умерла в больнице.