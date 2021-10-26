В Набережных Челнах умерла пострадавшая от взрыва девушка

22-летнюю девушку нашли под рухнувшей плитой перекрытия. Она получила тупую травму живота, грудной клетки и ушиб головного мозга. В состоянии клинической смерти ее доставили в больницу, провели операцию.

В Набережных Челнах умерла пострадавшая от взрыва девушка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии города.

22-летнюю девушку нашли под рухнувшей плитой перекрытия. Она получила тупую травму живота, грудной клетки и ушиб головного мозга. В состоянии клинической смерти ее доставили в больницу, провели операцию. Несмотря на усилия медиков, девушка скончалась.

Взрыв газовоздушной смеси в жилом доме произошел вечером в понедельник, 25 октября. Повреждены перекрытия между четвертым и пятом этажами, разрушено шесть квартир. От взрыва пострадали четыре человека, в том числе двое детей — 17 и 11 лет.

Уголовное дело возбудили по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».