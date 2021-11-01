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В Мосгордуме предложили отменить скидки на оплату штрафов ПДД
В новой редакции кодекса предлагается отменить скидки при оплате штрафов ПДД, а также увеличить санкции за превышение установленных скоростей.

В Мосгордуме предложили отменить скидки на оплату штрафов ПДД. Об этом сообщила РИА Новости.

Комиссия Мосгордумы поддержала законопроект о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях. В новой редакции кодекса предлагается отменить скидки при оплате штрафов ПДД, а также увеличить санкции за превышение установленных скоростей.

Редактор законопроекта, депутат Мосгордумы Дарья Беседина рассказала, что нештрафуемый порог предлагается снизить до 5 км/ч. За превышение скорости на 20-40 км/ч водителей предлагают штрафовать на 2 500 рублей.

Ранее сообщалось, что в новой редакции кодекса появится новый штраф в 3 000 рублей за опасную езду.