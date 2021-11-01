\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 01
12°
Втр, 02
Срд, 03
ЦБ USD 70.52 -0 30/10
ЦБ EUR 82.29 0.45 30/10
Нал. USD 70.60 / 71.60 10:38
Нал. EUR 81.81 / 82.60 10:14
Новости
Публикации
Как прошел первый день проверки QR-кодов в Рязани
В Рязанской области с 30 октября ужесточили коронавирус...
30 октября 2021 21:20
7 123
Рязанцам предложили купить стройматериалы и оставить их на хранение пр...
Такую возможность представляет группа компаний BRAER и ...
29 октября 16:43
2 747
Жизнь после взрыва: траур в поселке Лесной
Утром 22 октября в поселке в поселке Лесной Шиловского...
29 октября 14:36
7 342
Главные вопросы и ответы о работе QR-кодов в Рязанской области
В статье мы постарались ответить на самые популярные во...
26 октября 11:30
10 317
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России появится штраф за опасное вождение
В новом кодексе об административных правонарушениях наказание за опасное вождение составит 3 000 рублей.

В России появится штраф за опасное вождение. Об этом пишет РИА Новости.

Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала, что в новом кодексе об административных правонарушениях наказание за опасное вождение составит 3 000 рублей.

Сенатор отметила, что речь идет о резких перестроениях через несколько полос движения, несоблюдении дистанции, скоростных обгонах, когда это носит систематический характер.

Определение «опасная езда» существует с 2016 года, но штрафа за него не предполагалось.

По словам Рукавишниковой, нарушителей наказывали не за стиль вождения, а за другие нарушения ПДД, содержащие элементы такого вождения, например превышение скорости.