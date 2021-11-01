В России появится штраф за опасное вождение

В новом кодексе об административных правонарушениях наказание за опасное вождение составит 3 000 рублей.

В России появится штраф за опасное вождение. Об этом пишет РИА Новости.

Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала, что в новом кодексе об административных правонарушениях наказание за опасное вождение составит 3 000 рублей.

Сенатор отметила, что речь идет о резких перестроениях через несколько полос движения, несоблюдении дистанции, скоростных обгонах, когда это носит систематический характер.

Определение «опасная езда» существует с 2016 года, но штрафа за него не предполагалось.

По словам Рукавишниковой, нарушителей наказывали не за стиль вождения, а за другие нарушения ПДД, содержащие элементы такого вождения, например превышение скорости.