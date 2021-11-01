В Минтруде назвали «фейком» информацию о повторной выплате родителям школьников

Минтруда предупредило, что выплату можно получить только один раз, если заявление подано повторно или от второго родителя, то придет отказ.

В Минтруде назвали «фейком» информацию о повторной выплате родителям школьников. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте министерства.

В сообщении говорится, что в социальных сетях и мессенджерах распространилась информация о повторных выплатах на школьников.

Минтруда предупредило, что информация не соответствует действительности, выплату можно получить только один раз, если заявление подано повторно или от второго родителя, то придет отказ.

Всего школьные выплаты начислены на 20,913 млн детей, это 99,99 процентов детей школьного возраста в России.

Напомним, Владимир Путин пообещал выплату в 10 тысяч рублей семьям школьников во время послания Федеральному собранию в апреле 2021 года.