Путин пообещал единовременную выплату для семей с детьми-школьниками

Выплата в размере 10 000 рублей будет направлена всем семьям с детьми-школьниками в августе, чтобы помочь собраться к школе.

Владимир Путин пообещал единовременную выплату для семей с детьми-школьниками. Об этом президент сообщил в среду, 21 апреля, в ходе послания Федеральному собранию.

Выплата в размере 10 000 рублей будет направлена всем семьям с детьми-школьниками в августе, чтобы помочь собраться к школе. Эту выплату предлагается распространить и на родителей будущих первоклассников.