Следователи установят причину смертельного пожара в Сапожке
Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.
Следователи установят причину смертельного пожара в Сапожке. Об этом
Пожар произошел в понедельник, 1 ноября, в жилом доме на улице Лушкина. На пожаре погибли 43-летняя женщина и ее семилетняя дочь. Младшего сына погибшей 2011 года рождения доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.
Ранее сообщалось, что 20-летнему сыну погибшей удалось спастись.