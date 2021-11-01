Следователи установят причину смертельного пожара в Сапожке

Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Следователи установят причину смертельного пожара в Сапожке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Пожар произошел в понедельник, 1 ноября, в жилом доме на улице Лушкина. На пожаре погибли 43-летняя женщина и ее семилетняя дочь. Младшего сына погибшей 2011 года рождения доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Ранее сообщалось, что 20-летнему сыну погибшей удалось спастись.