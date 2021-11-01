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На пожаре в Сапожке погибли мать и дочь
Еще одного несовершеннолетнего ребенка доставили в больницу. 20-летнему сыну женщины удалось спастись.

На пожаре в Сапожке погибли мать и дочь. Об этом пишет ТАСС.

Вызов поступил в понедельник, 1 ноября, в 02:42. В Сапожке загорелся кирпичный дом с шиферной крышей. Собеседник агентства сообщил, что на пожаре погибли мать и дочь, еще одного несовершеннолетнего ребенка доставили в больницу.

Сообщается, что 20-летнему сыну женщины удалось спастись.

На тушение пожара выезжали три пожарных автомобиля и восемь человек личного состава.