В соцсетях появилась информация о нападении медведя на рязанца

Рязанцы рассказали, что медведь напал на человека в поселке Деулино. Пост об этом появился в соцсетях.

Рязанцы рассказали, что медведь напал на человека в поселке Деулино. Пост об этом в пятницу, 8 октября, появился в соцсетях .

Ранее местных жителей предупреждали о нахождении медведей около поселка Деулино. Людей через громкоговоритель просили срочно выйти из леса.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Напомним, ранее следы медведя заметили под Рязанью, а также в районе села Криуша.

Кроме того, фотоловушки Окского заповедника зафиксировали медведя в понедельник, 4 октября.