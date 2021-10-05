На территории Окского заповедника заметили медведя
Его зафиксировала фотоловушка.
Фотоловушки Окского заповедника зафиксировали медведя. Об этом сообщила
Необычное для Рязанской области животное заметили в понедельник, 4 октября.
«Мы подумали, что, как обычно, пришел кабан, но на фото был не он, а медведь. Правда, небольшой — размером примерно с кабана. Это первое фото медведя в Окском заповеднике, полученное при помощи фотоловушки, и, скорее всего — пока единственное. Этот зверь настолько редкий в наших краях, что внесен в Красную книгу Рязанской области», — рассказала старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Надежда Панкова.
Ранее местные жители уже говорили, что в Рязанской области завелся медведь. Так в Касимовском и Рязанском районах люди видели следы животного.