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На территории Окского заповедника заметили медведя
Его зафиксировала фотоловушка.

Фотоловушки Окского заповедника зафиксировали медведя. Об этом сообщила ИД «Пресса».

Необычное для Рязанской области животное заметили в понедельник, 4 октября.

«Мы подумали, что, как обычно, пришел кабан, но на фото был не он, а медведь. Правда, небольшой — размером примерно с кабана. Это первое фото медведя в Окском заповеднике, полученное при помощи фотоловушки, и, скорее всего — пока единственное. Этот зверь настолько редкий в наших краях, что внесен в Красную книгу Рязанской области», — рассказала старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Надежда Панкова.

Ранее местные жители уже говорили, что в Рязанской области завелся медведь. Так в Касимовском и Рязанском районах люди видели следы животного.