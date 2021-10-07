В суд направили уголовное дело против рязанца, ребенок которого утонул на карьере

Мужчина со знакомыми отдыхал на 3-м Борковском карьере. Вместе с ними были его дети — мальчики 6 и 8 лет. Взрослые выпивали, а дети были недалеко от них на берегу.

В суд направили уголовное дело против рязанца, шестилетний ребенок которого летом утонул на карьере в Борках. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Трагический случай произошел в августе. Мужчина со знакомыми отдыхал на 3-м Борковском карьере. Вместе с ними были его дети — мальчики 6 и 8 лет. Взрослые выпивали, а дети были недалеко от них на берегу.

Пьяный мужчина решил научить сына плавать. Он отошел от берега примерно на восемь метров, где глубина была около 1,5 метра. Мужчина положил ребенка на живот, придерживал руками и учил плавать. Ребенок активно размахивал руками и ногами и в какой-то момент случайно ударил отца ногой в лицо. Тот схватился за лицо руками и на время оставил мальчика без поддержки. Ребенок находился на глубине выше его роста, он не смог выбраться из воды и утонул.

Уголовное дело направили в суд.

Напомним, ребенка пытались спасти.