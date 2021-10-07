В Рязани огромная очередь образовалась около управления приставов
«С ковидом борьба на 5+", — возмутились рязанцы. Между посетителями управления начались конфликты.
Около управления ФССП в Рязани у дома № 52а на улице Соборной образовалась огромная очередь. Об этом сообщили в соцсети.
«С ковидом борьба на 5+. Значит, вводят обязательную вакцинацию, запрещают массовые мероприятия, но при этом допускают такие очереди», — возмутились рязанцы.
По словам автора сообщения, между посетителями управления начались конфликты.
Ранее в минздраве объяснили очереди в рязанских поликлиниках.