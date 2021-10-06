В минздраве прокомментировали очереди в рязанских поликлиниках

«Приносим извинения за сложившуюся ситуацию», — отметили в ведомстве. Ранее об очередях в поликлиниках сообщили в соцсетях.

В минздраве Рязанской области прокомментировали очереди которые образовались в рязанских поликлиниках №№ 4 и6.

«Приносим извинения за сложившуюся ситуацию. Появлению очереди в регистратуру в поликлинике способствует увеличение заболеваемости как среди посетителей поликлиники, так и среди персонала больницы», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что в регистратуре работают три специалиста: два в окнах и один на принятии звонков.

Ранее об очередях в поликлиниках сообщили в соцсетях.