Рязанский минздрав ответил на просьбу родителей детей-диабетиков помочь с закупкой систем мониторинга

В минздраве рассказали, что системы НМГ не включены в перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам при предоставлении набора социальных услуг. Там также добавили, что планируют с 2022 года выдавать датчики пациентам детской ОКБ, находящимся на лечении в больнице.

Родители рязанских детей, больных сахарным диабетом I типа, попросили губернатора Николая Любимова на его странице «Вконтакте» выделять им системы мониторинга уровня глюкозы в крови за счет бюджета. Сейчас родители больных детей на одни «расходники» тратят порядка девяти тысяч рублей в месяц.

Речь идет о системе, которая прикрепляется к телу. Она непрерывно делает измерения и при необходимости подает сигналы тревоги родителям и врачам через интернет. Данные можно получать даже на смартфон.

По словам родителей, в такой медицинской аппаратуре нуждаются около 300 юных рязанцев. Сейчас больных детей бесплатно обеспечивают глюкометрами, измеряющими уровень глюкозы по старой методике — в капле крови из пальца. Но для их использования надо по несколько раз в день делать прокол кожи. К тому же изменения содержания глюкозы можно не заметить довольно долго.

«Действующим стандартом медицинской помощи детям при сахарном диабете I типа, согласно приказу минздрава России от 22.01.2021 N22н, предусмотрено исследование уровня глюкозы в крови в среднем 4-5 раз в день, — разъяснила пресс-служба регионального минздрава Рязанской области. — На сегодняшний день пациенты используют систему НМГ (непрерывного мониторинга глюкозы), которую приобретают самостоятельно. В розничной продаже один датчик стоит 4 500 рублей, так как он устанавливается на две недели, то в месяц расходуется 9 000 рублей». Стоимость самого аппарата колеблется от девяти до 40 тысяч рублей.

В министерстве говорят, что в перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам при предоставлении набора социальных услуг, системы НМГ не включены.

При этом в минздраве рассказали, что планируют с 2022 года выдавать датчики пациентам детской ОКБ, находящимся на лечении в больнице.

«Вопрос льготного обеспечения пациентов с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга… может быть решен после принятия нормативных правовых актов на федеральном уровне», — разъясняет региональный минздрав.

В других российских регионах также поднимается вопрос о бесплатном обеспечении детей системами мониторинга уровня глюкозы в крови. В Смоленской области местный минздрав приобрел современные системы, но купленных в 2021 году не хватило на всех больных детей. В Тамбовской области также закупили только 60 систем непрерывного мониторинга. В Липецкой области аппаратуру для государственной детской эндокринологической службы приобретает частный благотворительный фонд.

Напомним, рязанские дети, больные сахарным диабетом, ранее записали видеообращение губернатору где рассказывали, как им не хочется пользоваться старыми глюкометрами и по несколько раз в день колоть иголкой палец.

Ежегодно в нашем регионе у детей регистрируется 30-40 новых случаев сахарного диабета I типа. Эту болезнь пока нельзя вылечить, но при правильной терапии эндокринологи обеспечивают пациентам долгую нормальную жизнь без тяжелых осложнений.