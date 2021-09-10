В Рязани больные диабетом дети записали обращение к Любимову

Благодаря системе можно будет отслеживать уровень сахара в крови. Ребенку не нужно будет прокалывать для этого палец несколько раз в день.

Рязанцы, болеющие диабетом первого типа, записали обращение к губернатору Николаю Любимову. В ролике, опубликованном в соцсети, они попросили обеспечить их системой непрерывного мониторинга глюкозы.

Благодаря системе можно будет отслеживать уровень сахара в крови. Ребенку не нужно будет прокалывать для этого палец несколько раз в день.

«Услышьте тяжелобольных детей! Пока эти проблемы не решены, думать о благоустройстве области и об инновационных проектах кощунственно», — говорится в подписи к ролику.