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Шоу, на котором супруг Елены Логуновой прошел детектор лжи, убрали из эфира
Передачу посветят актрисе и режиссеру, которые отправится в космос для съемок фильма. Ранее в сетке вещания в 18:40 было запланировано шоу «На самом деле».

Шоу, на котором супруг Елены Логуновой прошел детектор лжи, убрали из эфира. В понедельник, 4 октября, в 18:40 на Первом Канале выйдет шоу «Пусть говорят».

Передачу посвятят актрисе и режиссеру, которые отправится в космос для съемок фильма. Ранее в сетке вещания в 18:40 было запланировано шоу «На самом деле». По данным рязанских СМИ, в нем муж пропавшей 26-летней рязанки Елены Логуновой прошел полиграф.

По данным адвоката, вопросы были провокационными и заранее не согласовывались.