Шоу, на котором супруг Елены Логуновой прошел детектор лжи, убрали из эфира
Передачу посветят актрисе и режиссеру, которые отправится в космос для съемок фильма. Ранее в сетке вещания в 18:40 было запланировано шоу «На самом деле».
Шоу, на котором супруг Елены Логуновой прошел детектор лжи, убрали из эфира. В понедельник, 4 октября, в 18:40 на Первом Канале выйдет шоу «Пусть говорят».
Передачу посвятят актрисе и режиссеру, которые отправится в космос для съемок фильма. Ранее в сетке вещания в 18:40 было запланировано шоу «На самом деле». По данным рязанских СМИ, в нем муж пропавшей 26-летней рязанки Елены Логуновой прошел полиграф.
По данным адвоката, вопросы были провокационными и заранее не согласовывались.