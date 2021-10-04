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Муж пропавшей Елены Логуновой прошел детектор лжи на Первом канале
Эксперты задали мужу пропавшей девушки больше всего вопросов, в частности о его перемещениях 25 июля. Ранее появилась информация, что в день пропажи мужчина ездил по городу: перемещался по улице Стройкова, Московскому шоссе, Сысоевском кладбище. Александр сообщил, что не был в этих местах.

Муж пропавшей 26-летней рязанки Елены Логуновой Александр прошел полиграф в программе «На самом деле» на Первом канале. Об этом пишут «Рязанские новости».

Выпуск выйдет в эфир в 18:40 в понедельник, 4 октября. Эксперты задали мужу пропавшей девушки больше всего вопросов, в частности о его перемещениях 25 июля. Ранее появилась информация, что в день пропажи мужчина ездил по городу: перемещался по улице Стройкова, Московскому шоссе, Сысоевском кладбище. Александр сообщил, что не был в этих местах.

Муж пропавшей рассказал историю знакомства с Еленой; ответил, зачем в этот день к нему приезжала семья. Александр также рассказал, что расспрашивал людей у торгового центра «Полетаевский» в день пропажи, позже обратился в Железнодорожный отдел с заявлением.

Также в шоу поучаствовали отец мужчины и его бабушка. Женщина не считает, что он причастен к пропаже. Она озвучила свое предположение, которое возникало во время поисков: оно было связано с тем, что в юности у девушки был роман с мужчиной старше нее.

Эксперты не сочли убедительными все слова Александра. Они отметили, что особое волнение вызвали вопросы с фразой «Сысоевское кладбище».

Напомним, бабушка Елены Логуновой рассказала, как супруг бил пропавшую девушку по лицу.