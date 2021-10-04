Бабушка Елены Логуновой рассказала, как супруг бил пропавшую девушку по лицу

Супруги часто гостили у бабушки в Белоомуте. Она рассказала, что муж бил Елену по лицу.

Супруг Елены Логуновой бил жену по лицу. Об этом в понедельник, 4 октября, в ток-шоу «Прямой эфир» рассказала бабушка пропавшей девушки Ольга.

По ее словам, супруги часто гостили у нее в Белоомуте.

«Здесь они были вдвоем. Лена ему что-то не угодила и он ее бил. По лицу и по хриповке», — заявила бабушка.

Также она рассказала, что Логунова ей жаловалась на свекровь и бабушку Александра, которые «не считали ее за человека.» Кроме того, родственники супруга заявляли ей, что недавно родившаяся девочка не похожа на папу.