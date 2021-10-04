Бабушка Елены Логуновой рассказала, как супруг бил пропавшую девушку по лицу
Супруги часто гостили у бабушки в Белоомуте. Она рассказала, что муж бил Елену по лицу.
Супруг Елены Логуновой бил жену по лицу. Об этом в понедельник, 4 октября, в ток-шоу «Прямой эфир» рассказала бабушка пропавшей девушки Ольга.
По ее словам, супруги часто гостили у нее в Белоомуте.
«Здесь они были вдвоем. Лена ему что-то не угодила и он ее бил. По лицу и по хриповке», — заявила бабушка.
Также она рассказала, что Логунова ей жаловалась на свекровь и бабушку Александра, которые «не считали ее за человека.» Кроме того, родственники супруга заявляли ей, что недавно родившаяся девочка не похожа на папу.
Напомним, девушка пропала 25 июля при загадочных обстоятельствах. По факту исчезновения возбудили уголовное дело, которое взял на контроль председатель