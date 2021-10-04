Адвокат попросил следствие допросить мужа пропавшей Елены Логуновой в качестве подозреваемого
Адвокат подал ходатайство о допросе Александра Логунова в качестве подозреваемого по фактам, выявленным во время первой программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.
Адвокат попросил следствие допросить мужа пропавшей Елены Логуновой в качестве подозреваемого. Об этом защитник матери Максим Калинов заявил в шоу «Прямой эфир», в понедельник, 4 октября.
По словам Калинова, он подал ходатайство о допросе Александра Логунова в качестве подозреваемого по фактам, выявленным во время первой программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.
Напомним, по версии журналистов, супруг в день пропажи Елены Логуновой хаотично передвигался по городу, а не сидел дома с детьми.