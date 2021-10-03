Утонувший на автомобиле рязанец в момент ДТП был пьян

Житель Рязанской области, который утонул в Оке, в момент аварии был пьян. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Житель Рязанской области, который утонул в Оке, в момент аварии был пьян. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка. По основной версии случившегося, рязанец сел за руль в нетрезвом состоянии и не справился с управлением, машина съехала в реку.

Напомним, мужчина уехал из дома в селе Коростово 29 сентября и не вернулся. Родственники обратились в полицию и к волонтерам, разместили объявления в соцсетях.

В субботу, 2 октября, тело пропавшего нашли в Оке, автомобиль тоже находился в воде. О смерти мужчины также сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».