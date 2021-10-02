Под Рязанью пропал мужчина на зеленой «девятке»
В Рязанском районе разыскивают 31-летнего мужчину на темно-зеленом ВАЗ 2109. Он 29 сентября уехал в неизвестном направлении, сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
В Рязанском районе разыскивают 31-летнего мужчину на темно-зеленом ВАЗ 2109. Он 29 сентября уехал в неизвестном направлении, сообщают волонтеры поискового отряда
Николай Николаевич Артюшкин 1990 года рождения пропал в селе Коростово.
Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, темно-русые волосы. Одет в синюю футболку и темно-серую толстовку, спортивные штаны, обут в кроссовки.
Информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам 88007005452 или 112.