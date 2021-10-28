В рязанских торговых центрах закроют кафе и рестораны

Документ обязывает запретить работу заведений общепита с 23:00 до 6:00. Предприятия общественного питания в торговых центрах будет работать только навынос.

Рязанским кафе и ресторанам запретили работать в торговых центрах. Об этом говорится в распоряжении губернатора 70-РГ об усилении мер, направленных на снижение опасности заражения граждан COVID-19.

Документ обязывает запретить работу заведений общепита с 23:00 до 6:00. Предприятия общественного питания в торговых центрах будет работать только навынос.

Ограничения, введенные ранее, продлеваются до 15 ноября.