\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
Птн, 29
Сбт, 30
13°
ЦБ USD 70.52 0.71 29/10
ЦБ EUR 81.84 0.81 29/10
Нал. USD 69.80 / 70.95 16:21
Нал. EUR 81.20 / 82.20 16:32
Новости
Публикации
Главные вопросы и ответы о работе QR-кодов в Рязанской области
В статье мы постарались ответить на самые популярные во...
26 октября 11:30
5 491
Рязанская компания выиграла суд у патентного тролля
Предприниматель Азамат Ибатуллин подал многомиллионный...
25 октября 17:15
3 016
Парад рязанских вице-губернаторов: от писателя до охотника
В рязанской властной вертикали есть высокая, но очень с...
23 октября 15:50
8 846
«Ситилинк» в Рязани предлагает выгодные покупки для офиса в октябре
В осенний период спрос рязанских покупателей на офисную...
22 октября 16:36
5 471
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В рязанских торговых центрах закроют кафе и рестораны
Документ обязывает запретить работу заведений общепита с 23:00 до 6:00. Предприятия общественного питания в торговых центрах будет работать только навынос.

Рязанским кафе и ресторанам запретили работать в торговых центрах. Об этом говорится в распоряжении губернатора 70-РГ об усилении мер, направленных на снижение опасности заражения граждан COVID-19.

Документ обязывает запретить работу заведений общепита с 23:00 до 6:00. Предприятия общественного питания в торговых центрах будет работать только навынос.

Ограничения, введенные ранее, продлеваются до 15 ноября.