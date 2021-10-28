\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
Птн, 29
Сбт, 30
14°
ЦБ USD 70.52 0.71 29/10
ЦБ EUR 81.84 0.81 29/10
Нал. USD 69.80 / 70.95 16:21
Нал. EUR 81.20 / 82.20 16:32
Новости
Публикации
Главные вопросы и ответы о работе QR-кодов в Рязанской области
В статье мы постарались ответить на самые популярные во...
26 октября 11:30
5 271
Рязанская компания выиграла суд у патентного тролля
Предприниматель Азамат Ибатуллин подал многомиллионный...
25 октября 17:15
2 889
Парад рязанских вице-губернаторов: от писателя до охотника
В рязанской властной вертикали есть высокая, но очень с...
23 октября 15:50
8 719
«Ситилинк» в Рязани предлагает выгодные покупки для офиса в октябре
В осенний период спрос рязанских покупателей на офисную...
22 октября 16:36
5 349
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанские торговые центры высказались об ограничении входа с 30 октября
Торгово-развлекательные центры в Рязани один за другим опровергают слухи об ограничении входа в них в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, когда для посещения многих заведений требуются QR-коды или справки.

Торгово-развлекательные центры в Рязани один за другим опровергают слухи об ограничении входа в них в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, когда для посещения многих заведений требуются QR-коды или справки.

В ТРЦ «Малина» на улице Соборной заверили, что не собираются ограничивать вход посетителей в здание. Только обслуживание в предприятиях общепита, кинотеатре и боулинге будет производиться после проверки QR-кодов и справок, вместе с которыми нужно будет показать паспорт.

Аналогичный порядок входа и обслуживания подтвердили в ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе и ТРЦ «Круиз» на Солотчинском шоссе.

«ТРЦ будет работать в обычном режиме. Если будут какие-то изменения, мы сообщим на страничке», — оповестили клиентов в «М5 Молле».

«Виктория Плаза» также сообщила посетителям, что ТРЦ продолжит работать в штатном режиме, упомянув о проверке QR-кодов в ресторанах, кафе, фитнесе и кинотеатре.

Согласно распоряжению губернатора от 22 октября, несовершеннолетним рязанцам иметь QR-коды или справки для входа в заведения не обязательно, но в торгово-развлекательных центрах им с 11 октября можно находиться только в сопровождении родителей или других законных представителей.