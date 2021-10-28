Рязанские торговые центры высказались об ограничении входа с 30 октября

Торгово-развлекательные центры в Рязани один за другим опровергают слухи об ограничении входа в них в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, когда для посещения многих заведений требуются QR-коды или справки.

Торгово-развлекательные центры в Рязани один за другим опровергают слухи об ограничении входа в них в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, когда для посещения многих заведений требуются QR-коды или справки.

В ТРЦ «Малина» на улице Соборной заверили, что не собираются ограничивать вход посетителей в здание. Только обслуживание в предприятиях общепита, кинотеатре и боулинге будет производиться после проверки QR-кодов и справок, вместе с которыми нужно будет показать паспорт.

Аналогичный порядок входа и обслуживания подтвердили в ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе и ТРЦ «Круиз» на Солотчинском шоссе.

«ТРЦ будет работать в обычном режиме. Если будут какие-то изменения, мы сообщим на страничке», — оповестили клиентов в «М5 Молле».

«Виктория Плаза» также сообщила посетителям, что ТРЦ продолжит работать в штатном режиме, упомянув о проверке QR-кодов в ресторанах, кафе, фитнесе и кинотеатре.

Согласно распоряжению губернатора от 22 октября, несовершеннолетним рязанцам иметь QR-коды или справки для входа в заведения не обязательно, но в торгово-развлекательных центрах им с 11 октября можно находиться только в сопровождении родителей или других законных представителей.