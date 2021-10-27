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Администрация ТРЦ «Виктория Плаза» рассказала порядок посещения в нерабочие дни
Уточняется, что торговый центр продолжит работать в штатном режиме.

Администрация ТРЦ «Виктория Плаза» рассказала правила посещения центра в период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября. Информация об этом в среду, 27 октября, появилась в группе торгового центра.

Уточняется, что «Виктория Плаза» продолжит работать в штатном режиме. Также будут продолжать работать рестораны, кафе, фитнес и кинотеатр с соблюдением мер безопасности. Однако при их посещении рязанцам нужно будет предъявить QR-код о пройденной вакцинации, либо QR-код о перенесенном заболевании, либо медотвод от вакцинации. Вместе с одним из этих документов нужно предъявить паспорт.

Также заведение могут посетить и подростки, не достигшие 18 лет, только при сопровождении родителей или законных представителей, имеющих QR-код.

Тем, у кого нет QR-кода предлагают сделать заказ навынос.

Ранее распоряжение о введении QR-кодов в ряде заведений подписал губернатор Николай Любимов.