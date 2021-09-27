Дмитрий Хубезов сложил полномочия депутата Рязанской облдумы

Депутаты рассмотрели заявление Дмитрия Хубезова о сложении полномочий на первом заседании осенней сессии Рязанской областной думы.

В понедельник, 27 сентября, на первом заседании осенней сессии Рязанской областной думы депутаты рассмотрели заявление Дмитрия Хубезова о сложении полномочий.

«Дмитрий Анатольевич убедительно победил на выборах в Госдуму в одномандатном избирательном округе. И теперь мы рассчитываем на его активную работу в Москве», — объяснил председатель облдумы Аркадий Фомин.

Хубезов поблагодарил коллег за совместную работу.

«Это был год пандемии, мы приняли в нашем регионе все меры для борьбы с инфекцией, которые от нас зависели. Я приложу усилия, чтобы сделать все возможное и на всероссийском уровне», — пообещал Хубезов в своем выступлении.

Ранее Дмитрию Хубезову уже была объявлена благодарность областной Думы.

«Ежедневно 24 часа ваш телефон был включен, вы помогали всем, кто обращался», — отметил Аркадий Фомин.

Напомним, бывшего главного врача Рязанской ОКБ избрали в региональный парламент в 2020 году по списку от партии «Единая Россия». В течение года он был первым заместителем председателя облдумы и работал в составе двух ее постоянных комитетов.