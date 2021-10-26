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Любимов пригрозил штрафами за несоблюдение ограничений по QR-кодам
Об этом во вторник, 26 октября, он заявил на заседании правительства области.

Губернатор Николай Любимов пригрозил штрафами за несоблюдение ограничений по QR-кодам. Об этом во вторник, 26 октября, он заявил на заседании правительства области.

Глава региона поручил строго контролировать выполнение требований по введенным ограничениям вплоть до привлечения к административной ответственности. В работе задействуют профильные ведомства, а также сотрудников управления Роспотребнадзора и силовые структуры.

Любимов также напомнил, что в период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября — будут усилены ограничительные мероприятия.

«В частности, обеспечить изоляцию заболевших коронавирусом и с подозрением на него, а также тех, кто контактировал с указанными лицами, — сказал Николай Любимов. — Для граждан старше 60 лет, которые не вакцинировались, введен режим самоизоляции либо дистанционный формат работы».

Напомним, ранее губернатор выпустил распоряжение, в котором говорится об усилении ограничительных мер в Рязанской области. В частности, речь идет о соблюдении масочного режима и социальной дистанции, ограничении работы общепита с 23:00 до 6 утра и введении QR-кодов в ряде заведений.