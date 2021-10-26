В Рязанской области отказались от ПЦР-тестов для пропуска в кафе, спортзал или театр

Наличие отрицательного ПЦР-теста и тест о наличии антител не позволит рязанцам посещать общепит, театры, спортзалы и т. д. «Либо вакцинация, либо официальное подтверждение болезни менее чем полгода назад», — сообщили в оперштабе.

В Рязанской области отказались от ПЦР-тестов для пропуска в кафе, спортзал или театр. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном оперштабе.

Там рассказали, что наличие отрицательного ПЦР-теста и тест о наличии антител не позволит рязанцам посещать общепит, театры, спортзалы и т. д. «Либо вакцинация, либо официальное подтверждение болезни менее чем полгода назад», — сообщили в оперштабе.

Обладателям медотвода делать ПЦР-тест также не обязательно.

Напомним, что в некоторых регионах России, в том числе и в Москве, обладатели отрицательного теста получают QR-код, который действителен 72 часа. Ранее в Рязанской области с 30 октября ввели QR-коды.