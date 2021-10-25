В Набережных Челнах в жилом доме произошел взрыв

По предварительным данным, четыре человека пострадали, 32 эвакуированы. В МЧС уточнили, что произошел взрыв газовоздушной смеси.

В Набережных Челнах в жилом доме произошел взрыв. Об этом пишет ТАСС.

В понедельник, 25 октября, в пятиэтажном доме № 48/21 в Новом городе произошел взрыв. В экстренных службах региона сообщили, что на двух верхних этажах разрушено шесть квартир. По предварительным данным, четыре человека пострадали, 32 эвакуированы.

В МЧС уточнили, что произошел взрыв газовоздушной смеси. На месте работают сотрудники всех оперативных служб.