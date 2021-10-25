В Набережных Челнах в жилом доме произошел взрыв
По предварительным данным, четыре человека пострадали, 32 эвакуированы. В МЧС уточнили, что произошел взрыв газовоздушной смеси.
В Набережных Челнах в жилом доме произошел взрыв. Об этом
В понедельник, 25 октября, в пятиэтажном доме № 48/21 в Новом городе произошел взрыв. В экстренных службах региона сообщили, что на двух верхних этажах разрушено шесть квартир. По предварительным данным, четыре человека пострадали, 32 эвакуированы.
В МЧС уточнили, что произошел взрыв газовоздушной смеси. На месте работают сотрудники всех оперативных служб.