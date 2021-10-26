Между мужем пропавшей Елены Логуновой и ее матерью провели очную ставку

Адвокат отметил, что «новые обстоятельства не будет сообщать в интересах следствия».

Между матерью пропавшей Елены Логуновой и ее мужем Александром провели очную ставку. Об этом во вторник, 26 октября, сообщил адвокат Максим Калинов.

Он отметил, что «новые обстоятельства не будет сообщать в интересах следствия».

Ранее адвокат требовал избрать для Александра Логунова меру пресечения в виде ареста и допросить в качестве подозреваемого.