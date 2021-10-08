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Адвокат потребовал арестовать супруга пропавшей Елены Логуновой
«Первое касается допроса Александра Логунова не в качестве свидетеля, а в качестве подозреваемого и избрание для него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметил Калинов.

Защитник матери Елены Логуновой потребовал арестовать супруга пропавшей девушки. Об этом РЗН. Инфо сообщил адвокат Максим Калинов.

По его словам, он подал два ходатайства на имя главы С. К. Александра Бастрыкина.

«Первое касается допроса Александра Логунова не в качестве свидетеля, а в качестве подозреваемого и избрание для него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметил Калинов.

Еще одно — о проведении очных ставок между родителями Елены Логуновой, супругом Елены и его родителями из-за «существенных противоречий в показаниях».

Также Калинов прокомментировал передачу уголовного дела в центральный аппарат СК.

«В центральном аппарате следственного комитета пока допросили только маму Елены Логуновой, дополнительных сведений пока СК нам не приводит», — заключил адвокат.