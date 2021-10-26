Кулинары попросили разрешить рязанцам ходить в кафе с отрицательными ПЦР-тестами

По словам представителей отрасли, под угрозой срыва находятся проведение свадеб и юбилеев, запланированные в дни внеплановых каникул с 30 октября по 7 ноября.

Работники сферы общепита попросили рязанские власти разрешить гостям посещать заведения с отрицательным ПЦР-тестом. Сейчас, по словам представителей отрасли, под угрозой срыва находятся проведение свадеб и юбилеев, запланированные в дни внеплановых каникул с 30 октября по 7 ноября.

Как рассказала РЗН. Инфо президент ассоциации кулинаров Рязанского края Ирина Данилова, начиная с пятницы, 22 октября, как только вышло распоряжение губернатора о новых ограничениях, работники общепита задали вопросы рязанскому бизнес-омбудсмену Михаилу Пронину.

«Есть ряд вопросов, которые мы не понимаем», — рассказала Ирина Данилова. — Например, почему в распоряжении нет возможности посещать заведения общепита с ПЦР-тестами. Это необходимо хотя бы для тех, у кого запланированы свадьбы. У нас есть реальная история: невеста с прививкой, жених нет. Это его позиция. Что им делать?"

Руководители кафе и ресторанов не понимают, каким образом будут проверять заведения: «Получается, что официант должен спросить у посетителя QR-код и паспорт. Но паспорт по закону наш гость имеет права ему не показывать. Документы могут проверять только полицейские. И как будут выглядеть сами проверки? Предположим, сидит посетитель в ресторане, ест котлету. Его полицейские и сотрудники Роспотребнадзора будут от еды отрывать?»

Вызывает вопрос и решение властей вновь сократить время работы развлекательных заведений до 23:00. «У нас все официанты привитые, посетители с QR-кодами, почему снова мы работаем до 23:00?», — задались вопросом директора ресторанов и кафе.

Напомним, в регионе с 30 октября по 7 ноября объявили дополнительные выходные. Во время них в кинотеатры, цирки, заведения общепита, театры, филармония, музеи, бассейны, спортзалы пустят с QR-кодом. Его дают вакцинированным и переболевшим. Читайте, кто и где можно получить QR-код в нашей «Публикации».